Republicanos van por destitución de Joe Biden por acusaciones familiares

En una polémica movida política, los republicanos están tomando medidas para destituir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a las acusaciones que lo vinculan con los negocios de su hijo, Hunter Biden.

Kevin McCarth, presidente de la Cámara de Representantes, anunció este lunes que los republicanos se preparan para iniciar el proceso de destitución del mandatario estadounidense.

McCarth, en una entrevista con Fox News, ha afirmado que Biden estaría involucrado en los negocios de su hijo, Hunter, de 53 años, y que enfrenta acusaciones de evasión fiscal.

De ser comprobadas estas acusaciones, Biden podría ser destituido como presidente de Estados Unidos y con ello sepultar sus aspiraciones para reelegirse para la presidencia en 2024.

El primogénito de Biden ha sido objeto de controversia desde la vicepresidencia de su padre, ya que estableció relaciones comerciales con intereses extranjeros que le reportaron millonarias ganancias y generaron cuestionamientos sobre un posible aprovechamiento del apellido de su familia. Aunque los funcionarios del gobierno se alarmaron por estos hechos, hasta ahora no existen pruebas que respalden las acusaciones.

Además, la muerte de su hermano, Beau, en 2015, llevó a Hunter a una espiral de adicciones y comportamientos autodestructivos, lo que aumentó la controversia en torno a su figura.

