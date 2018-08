Salvan a bebé de morir ahogado en el drenaje

Agencia

Chennai, India.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un recién nacido aún con el cordón umbilical es rescatado de un drenaje pluvial, en la India.

De acuerdo con información de Azteca América y El Debate, Getta que es la mujer que rescató al bebé del drenaje y posteriormente lo limpió, mencionó que fue muy doloroso verlo así.

"Parecía que la persona que abandonó al niño lo había empujado deliberadamente lo suficiente dentro del desagüe para que no lo viera”, expresó a medios locales.

Geetha vio que algo flotaba en el drenaje y escuchaba a lo lejos el llanto de un bebé. Su llanto era constante, persistente, estaba luchando por vivir.

Con el cordón umbilical enredado en el cuello y un llanto a todo pulmón, el pequeño bebé se aferró a la vida y logró ser encontrado por la mujer.

Geetha finalmente logra sacar completamente al bebé, quien continuó llorando a grito abierto. El recién nacido tenía el cordón umbilical enredado en su cuello, la mujer lo retiró y lo aseó, por fortuna se ve un bebé sano y fuerte.

"Para mí, salvar la vida del bebé fue lo más importante. No me importó nada más en ese punto. Había llovido toda la tarde pasada. Si hubiera llovido así también esta mañana, el bebé habría sido arrastrado. Lleva al drenaje desde ese punto ", relató Geetha a The News Minute.

Geeta llamó al niño Suthanthiram, que significa libertad, ya que fue encontrado en el Día de la Independencia de la India.

Suthanthiram fue llevado a un hospital, donde los médicos descubrieron que tenía problemas para respirar, pero se recuperó.

Checa el video del rescate del pequeño encontrado en la alcantarilla.

A just-born baby was rescued from a stormwater drainage in #Chennai on Independence Day. He was christened 'Suthanthiram'(meaning Freedom). @TheQuint pic.twitter.com/W4VzVnENzx — Smitha T K (@smitha_tk) 16 de agosto de 2018

La mujer limpió al bebé antes de llevarlo al hospital