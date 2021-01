Rescatistas recuperan restos humanos del accidente aéreo en Indonesia

YAKARTA, Indonesia.- Rescatistas de Indonesia recuperaron restos humanos, ropa y trozos de metal del Mar de Java la mañana del domingo, un día después que un avión Boeing 737-500 con 62 personas a bordo se estrellara poco después de despegar de Yakarta, la capital indonesia, informaron funcionarios.

Las autoridades esperaban ubicar el punto de la caída del Vuelo 182 de Sriwijaya Air luego que un sonar detectó una señal de la aeronave.

El ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi, dijo a los medios que las autoridades habían lanzado un enorme operativo de búsqueda tras identificar “la posible ubicación del sitio del accidente”.

El avión se había retrasado una hora antes de despegar a las 2:36 de la tarde y desapareció del radar cuatro minutos después, luego que el piloto se contactara con el control de tráfico aéreo para ascender a una altitud de 29.000 pies (8.839 metros), explicó Sumadi.

En un comunicado, la aerolínea explicó que el avión realizaba un vuelo nacional con una duración de 90 minutos entre Yakarta y Pontianak, la capital de la provincia Kalimantan Occidental, en la isla de Borneo. La mayor parte del vuelo era sobre el Mar de Java. Todos los ocupantes de la aeronave —50 pasajeros y 12 tripulantes— eran ciudadanos de Indonesia, entre ellos seis tripulantes adicionales para otro viaje.

Sumadi había indicado que una decena de embarcaciones, entre ellos cuatro buques de guerra, fueron desplegados en una operación de búsqueda y rescate centrada entre los alrededores de las islas de Lancang y Laki, parte de la cadena de las Mil Islas al norte de Yakarta.

Medios locales reportaron que pescadores de la zona de las Mil Islas detectaron objetos de metal que se cree que son partes de un avión, el sábado por la tarde,

Un pescador de la isla de Lancang, Solihin, de 22 años, dijo que él y otros dos pescadores escucharon una explosión muy cerca de ellos.

Imágenes de televisión mostraban a familiares y amigos de personas que viajaban en el avión llorando, rezando y abrazándose mientras esperaban noticias en los aeropuertos de Yakarta y Pontianak.

#UPDATES Body parts and debris are hauled from waters near Indonesia's capital from a Boeing passenger plane that crashed shortly after take off with 62 people on board https://t.co/jYesvCcsKH pic.twitter.com/ePX55LRfhC