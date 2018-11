Reino Unido tendrá su primer restaurante de cannabis

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El 1 de noviembre, Reino Unido legalizó los tratamientos con cannabis medicinal. El uso por parte de adultos, sin embargo, permanece bajo prohibición. Y como sucede en muchos casos cuando la legalización del cannabis es popular y deseada, pero está prohibida, el interés crece rápidamente por la siguiente mejor cosa: el cannabidiol o el CDB.

A pesar de la prohibición del cannabis, los productos de cáñamo CDB son legales en Reino Unido, al igual que los productos agrícolas de cáñamo. Esto crea ventanas de oportunidad para que las empresas aprovechen la demanda del cannabis de los consumidores con productos de cáñamo legal y CDB. Y The Canna Kitchen, ubicado en Brighton, es el primer restaurante que hace exactamente eso, informa Huffington Post.

También te puede interesar: ¿Coca Cola y cerveza con cannabis?

Duke Street en Brighton, una ciudad en la costa sur de Inglaterra, a una hora en automóvil de Londres, es una bulliciosa avenida de tiendas, cafés, restaurantes y boutiques. Y el 1 de diciembre, se convertirá en el sitio del primer restaurante de Reino Unido que ofrece comida con infusión de cannabis. The Canna Kitchen se especializa en comidas vegetarianas y veganas. Sam Evolution, quien dirige el restaurante, dice que prácticamente todo el menú presentará una variedad de infusiones de cannabis.

Dado que el THC es ilegal en Reino Unido, todas las infusiones de cannabis de The Canna Kitchen utilizarán CDB. El CBD, derivado del cáñamo, es legal en este país y no es psicoactivo, por lo que no produce la alta euforia que produce el THC.

Más allá de las típicas infusiones de CBD, que son populares hoy en día, el menú del restaurante ofrece algunas ofertas innovadoras que lo hacen destacar. Además de CBD, los chefs prepararán platillos que ofrecen cannabinoides raros, como cannabigerol (CBG) y cannabinol (CBN).

Ambos de estos cannabinoides no psicoactivos se producen en cantidades más pequeñas en las plantas de cáñamo. Sin embargo, investigaciones convincentes muestran que, a pesar de sus concentraciones más pequeñas, tienen potentes efectos terapéuticos y medicinales, que incluyen la estimulación del apetito, el alivio del dolor y la reducción de la ansiedad.

Sam Evolution quiere que The Canna Kitchen genere una conversación más amplia sobre el cannabis y las percepciones de la sociedad sobre la planta. Inspirándose en la rica historia del cáñamo y la increíble versatilidad de la planta, la chef Charlotte Kjaer está creando platos que representan los sabores del mundo y "las propiedades curativas de los cannabinoides". De hecho, las semillas de cáñamo se encuentran entre las fuentes de alimento humano más nutricionalmente completas del planeta. Y para mostrar ese hecho, el menú de The Canna Kitchen no solo incluirá infusiones de CBD, los platos, como el tabule de corazón de cáñamo, contarán con elementos botánicos de cáñamo.