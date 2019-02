Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El ofrecimiento liderado por una adolescente de 12 años para donar un millón de dólares si el papa Francisco adopta una dieta vegana durante la cuaresma continúa ganando impulso, con nuevas adhesiones de famosos de todo el mundo, en una campaña que apunta a preservar el planeta.

What has #LewisHamilton, #Moby, Kat Von D, #JoaquinPhoenix & Evanna Lynch all got in common...they're all amazing; they're all vegan! 😍



Check out these 10 heartwarming quotes to inspire you to join #TeamVeganhttps://t.co/oTFwGnLs42 pic.twitter.com/VC584gqoNj