Liberan a Stormy Daniels; acusan montaje en su contra

Agencia

OHIO, Estados Unidos.- Los cargos contra Stormy Daniels, quien fue arrestada la noche del miércoles en un club de estriptís de Ohio, fueron retirados luego de que su abogado denunciara un "montaje político" contra la actriz porno que está enfrentada legalmente al presidente estadounidense, Donald Trump.

Daniels, quien dice haber tenido una relación con Trump -que el presidente niega-, fue arrestada en Ohio luego de que oficiales la acusaran de tocar a propósito a clientes del club donde actuaba "en una parte anatómica específica".

También te puede interesar: Confirma Trump que pagó para silenciar a Stormy Daniels

Según el reporte del incidente, publicado por un medio local, dos detectives de policía y un oficial abordaron a Daniels -quien se encontraba en toples- en el escenario luego de que ella "usara sus senos desnudos para golpear a clientes" y "tocara los senos de mujeres clientes".

Daniels supuestamente puso sus senos en la cara de una detective, antes de "forzar" la cara de otro agente policial hacia su pecho y "abofetear su cara con sus senos desnudos".

La ley de Ohio prohíbe a clientes tocar a una bailarina desnuda o semidesnuda en un club.

La actriz porno fue liberada bajo fianza el jueves por la mañana.

El estado de Ohio desestimó el caso porque "no tenía una causa probable para proceder con ninguno de los tres cargos establecidos en las demandas", según los documentos escaneados de la corte que Avenatti publicó en redes sociales.

Previamente, el abogado había asegurado que agentes "encubiertos" pidieron a Stormy que los tocase. "Sin que ella lo supiera, la policía montó una operación en ese club", dijo a la MSNBC este jueves.

A través de su cuenta de Twitter, Avenatti ya había denunciado que el hecho tenía un trasfondo político: "Esto fue un montaje con motivaciones políticas. Apesta a desesperación. Combatiremos todos los cargos falsos".

"¿Están empleando recursos de las fuerzas del orden para operaciones encubiertas como esta? Tiene que haber prioridades más importantes!!!", añadió entonces.

My client @StormyDaniels will issue a plea of “Not Guilty” to the three misdemeanor charges.