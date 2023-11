Retiran este puré para niños del mercado por intoxicaciones vinculadas al plomo

Las autoridades de salud en Estados Unidos han ampliado su investigación sobre paquetes de puré de manzana y canela que podrían estar contaminados con plomo y que se comercializan como alimentos para niños, estos hechos surgen en medio de informes de más intoxicaciones y retiros adicionales de productos del mercado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció que ha recibido informes de siete casos de intoxicación en al menos cinco estados, que podrían estar relacionados con puré de manzana contaminado con plomo.

Dos nuevas empresas, Schnucks Markets en San Luis y Weis Markets en Sunbury, Pensilvania, retiraron del mercado ciertos productos de puré de manzana con canela debido a la posibilidad de altos niveles de plomo. Previamente, WanaBana en Coral Gables, Florida, retiró todos los lotes y fechas de vencimiento de su puré de manzana y canela.

El consumo de productos contaminados puede causar "toxicidad aguda", advierte la FDA. Los padres y cuidadores no deben comprar ni servir estos productos de puré de manzana con canela, que se venden a través de varios minoristas, incluyendo Amazon, Dollar Tree y en las tiendas de comestibles Schnucks y Eatwell Markets.

La agencia también insta a que los niños y otras personas que hayan consumido estos productos se sometan a análisis para detectar una posible intoxicación por plomo.

La investigación se inició en Carolina del Norte, donde las autoridades sanitarias investigan informes de cuatro niños con altos niveles de plomo en la sangre relacionados con el producto de WanaBana. Las autoridades estatales de salud analizaron varios lotes del producto y encontraron concentraciones "extremadamente altas" de plomo, lo cual fue confirmado por la FDA.

La pesquisa está siendo liderada por la Red Coordinada de Respuesta y Evaluación de Brotes de la FDA en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y autoridades sanitarias estatales y locales.

Es importante destacar que el plomo es tóxico para personas de todas las edades, siendo especialmente dañino para los niños. La exposición a corto plazo al plomo puede provocar síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos y anemia. Además, la exposición continua al plomo puede tener graves consecuencias en el desarrollo y la salud de un niño.

Los metales pesados, como el plomo, pueden ingresar a los alimentos a través de diversas fuentes, como la tierra, el agua o procesos industriales. Por lo tanto, se recomienda una mayor vigilancia y control de los productos alimenticios destinados a los niños para garantizar su seguridad y bienestar.

JUST IN - FDA is urging parents who have fed their children WanaBana apple cinnamon fruit puree to get blood tests, as the product may contain elevated levels of lead pic.twitter.com/EaAw9Bxomc