Retiran publicidad de Trump por racista

WASHINGTON.- Fox News y NBC retiraron el lunes del aire una publicidad de la campaña electoral de Donald Trump que compara a un criminal mexicano con los migrantes de la caravana en ruta hacia Estados Unidos, y que CNN se había negado a difundir por considerarla racista.

De acuerdo a Vanguardia, Facebook hizo lo mismo, informaron medios locales.

"Tras examinar el tema, Fox News retiró la publicidad del domingo y ya no aparecerá ni en Fox News ni en Fox Business Network", indicó la presidenta de venta de espacios publicitarios de la cadena conservadora, Marianne Gambelli, en un mensaje enviado a la AFP.

Interrogado al respecto el lunes, el presidente Trump dijo que no estaba al tanto. Pero cuando los periodistas insistieron sobre esta publicidad chocante, respondió: "Muchas cosas son chocantes. Sus preguntas son chocantes".

El aviso comienza con imágenes de Luis Bracamontes, un ciudadano mexicano condenado a muerte en abril pasado por el asesinato de dos policías de Sacramento, la capital de California, en 2014.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G