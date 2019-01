Nuevo reto entre jóvenes los pone al filo de la muerte

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los riesgos de realizar un reto viral son varios y van en diferente tenor, esta vez circula en redes sociales el reto "No Lacking Challenge", que esta vez dejó a un menor de edad herido de gravedad por un arma de fugo.

De acuerdo con RT, un chico de 17 años fue alcanzado por un disparo en la cabeza el pasado jueves mientras realizaba un reto viral con unos amigos en Memphis (Estados Unidos), informa WBRC.

También te puede interesar: Internet hace viral el nuevo y peligroso reto: comer detergente

Sherman Lackland, de 21 años, se encontraba en una cafetería del centro de la ciudad con dos amigos cuando disparó en la cabeza a uno de ellos. Un testigo de los hechos asegura que oyó un disparo y que, posteriormente, vio caer al suelo al chico que se encontraba sentado frente a Lackland.

Según el informe policial, Lackland y los otros dos adolescentes estaban jugando al 'No Lacking Challenge', un nuevo reto viral que consiste en sacar un arma y apuntar con ella a un amigo, que también debe sacar su propia arma y encañonar al que la sacó en primer lugar. Este es el momento en el cual las personas se ríen. Nadie jamás aprieta el gatillo. No obstante, en Memphis, Tennessee esta semana, Sherman Lackland rompió las reglas del reto por accidente. Apretó el gatillo, y disparó a su amigo en la cabeza.

Teen Shot In The Head After "No Lacking" Challenge Goes Wrong!#nolackin pic.twitter.com/5Ix3bp9e2K