El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aplazó su partida a China al contraer una “neumonía leve”, informó la presidencia este viernes.

Lula, de 77 años de edad, fue examinado en un hospital después de un viaje a Río de Janeiro el jueves, según el comunicado. Esperaba partir hacia China el viernes o sábado.

La partida está prevista ahora para el domingo, pero el diario O Globo informó que esta depende de un examen médico a realizar en las próximas horas.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China. #EquipeLula