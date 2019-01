Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- El consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, anunció nuevas sanciones contra Venezuela este lunes y, al descuido, mostró en su libreta de apuntes un mensaje inquietante: "5,000 soldados a Colombia".

De acuerdo con información de Univisión, la razón más cercana a lo que podría ser este aparente descuido de Bolton es la reacción que dio un portavoz de la Casa Blanca horas después al ser consultado por la anotación en la libreta amarilla: "Como ya ha dicho el presidente, todas las opciones están sobre la mesa".

Poco después y en una consulta a fuentes del Pentágono hecha por la cadena CNN, la posición fue un poco más dirigida a no prestarle atención a lo "revelado" por Bolton. Un portavoz del Departamento de Defensa indicó que no hay planes para enviar fuerzas militares a esa zona y que además no existen discusiones sobre un cambio de operaciones.

Incluso el secretario encargado de Defensa, Patrick Shanahan, indicó sin dar más detalles a los reporteros en su rueda de prensa del lunes que están "monitoreando la situación muy de cerca".

Estados Unidos posee soldados en Colombia de manera limitada desde que se puso en marcha el Plan Colombia, concebido por el presidente Andrés Pastrana en 1999 para combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Aunque llegó a su fin formalmente en 2015, aún permanece bajo otro nombre, Paz Colombia, para ayudar en la implementación de los acuerdos de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC. Unos 1,000 infantes de marina de EEUU permanecen en Colombia y pese a que de acuerdo al pacto de paz deberían retirarse en algún momento, aún permanecen en territorio colombiano.

El mismo lunes el canciller de Colombia, Carlos Holmes, dijo que su gobierno no sabe por qué el consejero de Seguridad Nacional tenía escrita la frase “5,000 soldados a Colombia”. En una breve declaración, Holmes dijo que su gobierno desconoce la importancia y la razón de la nota de Bolton.

Agregó que Bogotá seguirá actuando “política y diplomáticamente” para que se restaure el orden democrático en Venezuela y se lleven a cabo nuevos comicios, siendo esta además la posición oficial del Grupo de Lima, el bloque de países de la región con la política más dura frente al régimen de Maduro, especialmente por el impacto migratorio que la crisis económica ha tenido en sus países.