Revelan la fianza que deberá pagar el policía acusado por la muerte de Floyd

Minneapolis, Minnesota, EE.UU.- Un juez fijó una fianza de un millón de dólares el lunes para el policía de Minneapolis que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd.

Derek Chauvin, de 44 años, permaneció en silencio durante la mayor parte de su primera audiencia ante la corte, una sesión de 11 minutos en la que compareció a través de un sistema de circuito cerrado desde la prisión estatal de máxima seguridad en Oak Park Heights.

Su abogado, Eric Nelson, no apeló la fianza —que aumentó de los 500.000 dólares establecida inicialmente en el caso— y no abordó el fundamento de los cargos. Nelson no habló ante los medios tras la sesión. La próxima comparecencia de Chauvin fue programada para el 29 de junio a la 1:30 de la tarde.

Chauvin permanece detenido en una prisión estatal en Oakdale. Los otros tres policías —J. Kueng, Thomas Lane y Tou Thao— enfrentan cargos por instigación y complicidad. Continúan en la cárcel del condado Hennepin tras fijarles una fianza de 750.000 dólares.

Proponen desmantelar el departamento de policía de Minneapolis

La muerte de Floyd ha generado llamados a reformar el Departamento de Policía de Minneapolis, al que activistas comunitarios han acusado desde hace tiempo de una discriminación racial arraigada y brutalidad.

La mayoría de los integrantes del concejo municipal de Minneapolis se dijeron el domingo a favor de desmantelar el departamento en su totalidad, si bien antes deberán presentar planes concretos sobre la forma en que sería reemplazado.

Chauvin también es acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por el incidente que cobró la vida de Floyd el 25 de mayo. Floyd, un afroestadounidense que se encontraba esposado, murió luego que el policía de raza blanca oprimió su cuello con la rodilla por varios minutos incluso después de que Floyd dejó de moverse y pedía que le permitiera respirar.