Buque carguero “dibuja” inusual trayectoria antes de encallar el Canal de Suez

Un carguero del tamaño de un rascacielos se quedó atravesado en el Canal de Suez y bloqueó todo el tránsito por el importante paso marítimo en Egipto, dijeron las autoridades el miércoles, amenazando con interrumpir un sistema global de transporte de mercancías ya afectado por la pandemia del coronavirus.

El Ever Given, un buque con bandera de Panamá que transporta contenedores entre Asia y Europa, se quedó encallado en el estrecho canal que divide al continente africano de la península del Sinaí. Se esperaba que llegase a su destino para el próximo 31 de marzo

Imágenes mostraban que la proa del barco estaba tocando la pared este, mientras que su popa parecía alojada contra la pared occidental, un suceso que no había ocurrido en los 150 años del canal.

A pesar de los esfuerzos de Dragas, remolcadores e incluso una retroexcavadora intentaron en vano el jueves liberar un gigantesco buque de carga.

Inusual trayectoria

El analista de seguridad de informática, John Scott-Railton, ha estado en seguimiento de la situación en su cuenta de Twitter.

Tal fue su sorpresa al descubrir la inusual trayectoria del carguero, el cual ha conseguido dibujar una forma fálica antes de quedar encallado.

Scott-Railton escribió el siguiente mensaje: “Oh no”, “La infalible puntería de la mala suerte acompaño al Ever Given desde que partió del fondeadero asignado y se adentró en el canal”.

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Que el patrón del Ever Given es un cachondo, ni cotiza.

¿Cómo quedó encallado?

Evergreen Marine Corp., una importante naviera taiwanesa que gestiona el barco, dijo a The Associated Press en un comunicado que el Ever Given se vio remecido por fuertes vientos a su entrada en el Canal de Suez desde el Mar Rojo, pero ninguno de sus contenedores cayó al agua.

La empresa japonesa dueña del buque ha presentado disculpas por escrito.

“Estamos resueltos a seguir esforzándonos para resolver esta situación lo antes posible”, dijo Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Ofrecemos disculpas a todas las partes afectadas por el incidente, incluidos los buques que navegan o planean navegar por el Canal de Suez”.

Un funcionario egipcio que habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa también atribuyó el incidente al fuerte viento en la zona.

El funcionario egipcio indicó que las remolcadoras intentarían reflotar el barco, una operación que llevaría al menos dos días.

Suspenden el Canal de Suez

Con el objetico de no desbordar la situación con el colapso de barcos, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha anunciado este 25 de marzo que queda suspendida temporalmente la navegación por dicha vía. “Si el Canal de Suez permanece bloqueado dos días, el impacto se limitará a un empeoramiento gradual de los ya graves retrasos de los buques; pero si lo hace por otros 3-5 días, entonces esto comenzará a tener ramificaciones globales muy serias”, dijo Niels Madsen, vicepresidente de producto y operaciones de Sea-Intelligence.

Las consecuencias económicas del incidente empeoran mientras los responsables trabajan por liberar la zona.

