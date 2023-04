Revelan que exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi padece leucemia

El magnate de los medios, ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi de 86 años, se encuentra hospitalizado recibiendo un tratamiento para erradicar una infección pulmonar, la cual es derivada de una leucemia crónica que se le ha detectado.

El médico personal de Berlusconi, Alberto Zangrillo, firmó un boletín médico la cual indica que Berlusconi ha tenido leucemia “desde hace algún tiempo”, pero que el cáncer de los glóbulos estaba en una “fase crónica persistente”.

Actualmente Berlusconi se encuentra en el Hospital San Raffaele de Milán, dónde está recibiendo un tratamiento especializado “dirigido a limitar los efectos negativos” de la leucemia crónica.

Los médicos explicaron que el tipo de leucemia que aqueja a Berlusconi suele aparecer en personas de edad avanzada y se caracteriza por un aumento de los glóbulos blancos conocidos como monocitos.

El tratamiento para pacientes adultos mayores podría implicar un trasplante de células madre. Pero eso podría ser difícil, según una asociación italiana sin fines de lucro dedicada a combatir la leucemia. Otro tratamiento implicaría controlar el recuento de glóbulos blancos.

El magnate de los medios de comunicación de 86 años, que fue tres veces primer ministro y ahora es senador.

Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragione in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato #ForzaSilvio pic.twitter.com/izGvGc9s1g