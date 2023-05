Revelan talleres antiguos y tumbas descubiertas en necrópolis faraónica

Autoridades egipcias a cargo de las antigüedades revelaron este sábado talleres y tumbas que, afirmando que fueron descubiertos recientemente en una necrópolis faraónica que se ubica en las afueras de El Cairo.

Resaltando el hecho que fueron hallados en la extensa necrópolis de Saqqara, que formaba parte de la antigua capital egipcia de Menfis, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Los talleres habían sido utilizados para momificar humanos y animales sagrados. Se remontan a la XXX dinastía faraónica (380 a.C. a 343 a.C.) y al periodo ptolemaico (305 a.C. a 30 a.C.)”, según informó el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri.

Añadiendo que arqueólogos encontraron vasijas de arcilla y otros objetos que al parecer eran empleados en la momificación, adicionalmente se hallaron vasijas para rituales.

Sabri Farag, director del yacimiento arqueológico de Saqqara por su parte reveló que as tumbas correspondían a un funcionario de alto rango del Reino Antiguo y a un sacerdote del Reino Nuevo.

El gobierno de Egipto en los últimos años ha buscado promocionar los nuevos hallazgos arqueológicos ante los medios de comunicación y los diplomáticos internacionales. Esperando que esos descubrimientos ayuden a atraer más turistas a la nación, con el objetivo de reactivar una industria que sufrió como consecuencia de la agitación política luego del levantamiento de 2011.

The minister announced in an international press conference that the Egyptian archaeological mission headed by the SCA, working in the Sacred Animals Cemetery (Bubasteum) in #Saqqara, uncovered for the first time the largest & most complete 2 #mummification workshops. pic.twitter.com/PwfOivAe1t