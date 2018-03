National Geographic pide perdón por portadas racistas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La famosa revista National Geographic emitió un comunicado donde pide disculpas a todo el mundo, ya que durante años ha realizado un trabajo que ahora sus directores han tachado de “racista”, poniendo el ejemplo de reportajes publicados por este medio en donde presentan a mujeres de etnias mostrando los pechos o retratando a gente pertenecientes a diferentes tribus de piel oscura mostrando su lado más salvaje, tosco e incluso, poco inteligente.

“Teníamos que reconocer nuestra historia para superarla”, declaró la directora editorial Susan Goldberg, en una entrevista dada a AP, justamente por la portada que traerá la revista en el mes de abril y que trata justamente de cuestiones raciales, publicó el portal La Opinión.

También te puede interesar: Este sábado abre sus puertas la Filey en el Centro de ...

Todo este tema comenzó cuando en otoño pasado, John Edwin Mason, quien es historiador de fotografía de la Universidad de Virginia, publicó los resultados de un estudio que demostraron que hasta la década de 1970, “National Geographic” había ignorado prácticamente por completo a las personas negras en Estados Unidos que no fueran empleados domésticos o jornaleros, y durante años, en sus reportajes reforzaron la idea de que las personas con este tono de piel de otros sitios del mundo eran gente “exótica, que andaba regularmente desnuda, cazadores felices, salvajes nobles: todo tipo de clichés”.

Ejemplo de ello es un artículo que publicaron en 1996 sobre etnias australianas, en donde en un pie de una foto se puede leer lo siguiente: “Aborígenes del sur australiano: Estos salvajes son los menos inteligentes de todos los seres humanos”.

Para la edición del próximo mes, Goldberg, quien se ha convertido en la primera mujer que ocupa el puesto de directora editorial, y judía, publica una carta titulada: “Durante décadas, nuestra cobertura fue racista. Para superar nuestro pasado, debemos reconocerlo”.

“Cuando echamos una mirada hacia atrás sabía que habría algunas narrativas que obviamente nunca haríamos en la actualidad, que no hacemos y de las cuales no estamos orgullosos. Pero me pareció que, si queremos hablar con credibilidad sobre el tema de las razas, más valdría que echáramos un vistazo y viéramos cómo hablábamos sobre la cuestión racial”, comentó en entrevista.

“Con frecuencia las personas de color traían poca ropa, usualmente a las personas de color no se les veía en ciudades, las personas de color no aparecían a menudo rodeadas por las tecnologías de los automóviles, aviones o trenes o fábricas”, señaló.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt