El rey Carlos III da su primer discurso; promete “una vida de servicio”

El rey Carlos III prometió, durante su primer discurso a la nación como monarca, continuar la “vida de servicio” de la reina Isabel II, mientras Gran Bretaña entra en una nueva era con un nuevo soberano, esto ocurrió el viernes, mientras que en todo el mundo el reinado excepcional de Isabel II fue conmemorado, celebrado y debatido.

Carlos, quien pasó la mayor parte de sus 73 años preparándose para asumir el trono, se dirigió a la nación lamentando la muerte de la única monarca británica que la mayoría de la población ha conocido en su vida. Carlos asciende al trono en una era de incertidumbre para su país y para la misma monarquía.

El rey habló de su “profundo dolor” por la muerte de su madre y calificó como una inspiración a la monarca.

El discurso del rey fue transmitido en televisión y por streaming en la Catedral de San Pablo, donde unas 2 mil personas asistieron a una misa de conmemoración para la reina. Entre los asistentes estaban la primera ministra Liz Truss y miembros de su gobierno.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



