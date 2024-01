Rey de Jordania pide a EEUU evitar que continúe la guerra de Gaza y se extienda

En su cuarto viaje al Medio Oriente en tres meses, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con el rey y el ministro de exteriores de Jordania el domingo, continuando sus esfuerzos para evitar que la tensión entre Israel y Hamás desemboque en un conflicto más amplio. Durante la reunión, se destacó la necesidad de ajustar las operaciones militares de Israel para reducir las víctimas civiles y aumentar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

Blinken, tras mantener conversaciones con líderes turcos y griegos en Estambul y Creta, se reunió con el rey Abdalá II y el ministro de exteriores Ayman Safadi de Jordania.

El monarca jordano advirtió sobre las "repercusiones catastróficas" de la guerra en Gaza, instando a Estados Unidos a solicitar un cese de fuego inmediato.

Jordania, junto con otros países árabes, ha expresado críticas a las acciones de Israel y ha abogado por un cese de hostilidades antes de considerar planes a largo plazo.

Humanitarian partners like the World Food Program are providing life-saving support to Palestinian civilians in Gaza. @WFP ’s staff are working tirelessly and at great personal risk to reach those who are in greatest need of food assistance. pic.twitter.com/DshI96imI6

En su compromiso con la entrega de ayuda humanitaria, Blinken visitó un almacén del Programa Mundial de Alimentos en Amán, elogiando los esfuerzos para distribuir alimentos esenciales a los afectados en Gaza.

Destacó la colaboración con el gobierno jordano y agencias de la ONU, subrayando la determinación de Estados Unidos en aliviar la situación en Gaza.

El Departamento de Estado informó que Blinken y el rey jordano acordaron coordinar esfuerzos para facilitar la asistencia humanitaria a Gaza. Estados Unidos ha estado presionando a Israel para permitir el paso de alimentos, agua, combustibles, medicinas y otros suministros, y el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó esta iniciativa con una resolución el 22 de diciembre.

En las últimas semanas, Israel abrió el cruce de Kerem Shalom, proporcionando otro punto de entrada clave para los suministros hacia Gaza.

La labor de Blinken busca evitar una escalada del conflicto y brindar ayuda efectiva a la población afectada en la región.

I’m in the Middle East this week to meet with our partners in the region on the situation in Gaza.



These are not necessarily easy conversations. But it is vital that we engage in this diplomacy now both for the future of Gaza itself and for Israelis and Palestinians alike. pic.twitter.com/mk9VWOZNhl