Rishi Sunak ganó la contienda para ser líder del Partido Conservador, por lo que todo apunta que se convertirá en el próximo nuevo primer ministro de Gran Bretaña, el tercero este año.

El exjefe del Tesoro será el primer líder británico que no es blanco y enfrenta la tarea de estabilizar su partido y el país en un momento de turbulencia económica y política.

Su única rival, Penny Mordaunt, aceptó la derrota y se retiró el lunes.

Como líder del partido gobernante, reemplazará como primera ministra a Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de 45 días en el cargo.

Así fue la carta de postulación de Rishi Sunak, emitida desde sus redes sociales.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK