Rishi Sunak da marcha atrás y anuncia que asistirá a la COP27

El primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, revocó el miércoles su decisión de no acudir a la cumbre del clima de Naciones Unidas en Egipto.

La oficina de Sunak había anunciado que el mandatario faltaría a la cita, que arranca el domingo, debido a “compromisos nacionales urgentes", incluyendo la propuesta de presupuestos del gobierno que se espera que se anuncie el 17 de noviembre.

There is no long-term prosperity without action on climate change.



There is no energy security without investing in renewables.



That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future.