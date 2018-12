Liberan a acusado de abuso; es hijo de una fiscal de Argentina

Agencia

BUENOS AIRES, Argentina.- La Justicia argentina liberó al hijo de una fiscal quien había sido detenido el martes último en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, por resistencia a la autoridad. Sobre él también pesan denuncias por abuso sexual, lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Tras pasar una noche preso, Rodrigo Eguillor, de 24 años, fue beneficiado con la orden de liberación, publicaron medios locales. Antes de retirarse en un auto, afirmó que era "inocente", que en la cárcel la pasó "de primera" y pidió "perdón" a quien pudiera haberse sentido ofendido con su polémico video en el que se defendía de las acusaciones de una joven que lo denunció por abuso, publica el portal de noticias RT.

Además, acusó a los periodistas de armar "un circo" y les pidió que cesen con el "hostigamiento", pero no respondió ninguna pregunta sobre las acusaciones en su contra.

El caso por el que había sido detenido se originó en el aeropuerto de Ezeiza, desde el que Eguillor dijo que iba a viajar a España para presenciar la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

Allí, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó como consecuencia de las denuncias de abuso que pesaban sobre él. Entonces, Eguillor respondió de manera agresiva. "No me toqués", les repitió a los efectivos y advirtió: "Nadie me toca acá porque se arma un quilombo tremendo". Mientras tanto, pedía que llamaran a su madre, la fiscal Paula Martínez Castro.

Por su parte, las autoridades comprobaron que no tenía pasaje de ninguna aerolínea para volar a España.

Las acusaciones de abuso sexual

Tras enterarse de la orden de liberación, Fernando Burlando, abogado de Lourdes Segura, la joven de 21 años quien denunció a Eguillor por abuso sexual, declaró que la decisión era correcta, ya que no estaba detenido por las "causas complicadas". También adelantó que estaba "en condiciones de pedir la detención por la gravedad de los delitos que cometió", como "privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y violación".

Los hechos ocurrieron supuestamente el 15 de noviembre pasado en un departamento de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, según el padre de la víctima, Eguillor "quiso tener relaciones con ella a la fuerza". Además, dijo que la golpeó y que su hija "en un momento, por la desesperación, se quiso tirar del balcón".

"No abusé de ella, la salvé de que se tire del balcón. Soy inocente, no estoy arrepentido de nada", respondió el acusado.

En tanto, una vez que su caso se hizo público, surgieron otros testimonios en su contra por presuntos delitos sexuales, que incluyen supuestos casos de acoso en las redes sociales a menores de edad.