Rompe el silencio Hasnat Khan, el verdadero amor de Lady Di

Ciudad de México.- Hasnat Khan, un cirujano de 62 años nacido en Pakistán que salió con la Princesa Diana desde 1995 hasta pocos meses antes de morir el 31 de agosto de 1997, rompe el silencio.

Doce años después desde la última vez que habló, el doctor Khan -a quien ella solía llamar "el Sr. Maravilloso"- reveló al Daily Mail cómo se gestó la polémica entrevista en la BBC que pasará a la historia de la familia real británica y de los medios de comunicación en la que Diana de Gales habló sobre la infidelidad de Carlos de Inglaterra con Camilla Parker-Bowles y pronunció la famosa frase de "en mi matrimonio somos tres y eso es multitud".



Khan explicó que aquel explosivo reportaje fue consecuencia de la manipulación que el periodista Martin Bashir ejerció sobre Diana Spencer. "Una de sus cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura".



En aquella entrevista entre Lady Di y Martin Bashir en el programa Panorama, (de la BBC) en noviembre de 1995, que fue elegida en 2007 por 3 mil británicos como "la más memorable" de la historia del ente público, la princesa, que se había separado tres años antes de Carlos de Inglaterra, expuso sus miedos, debilidades y necesidad de ser escuchada.

Y ante más de 23 millones de espectadores habló de las infidelidades de ambos y cuestionó las capacidades de su entonces todavía marido.



El pasado noviembre, 25 años después de la emisión de este encuentro, un documental de la cadena británica ITV destapó toda una trama de chantajes y mentiras usadas para convencer a la entonces aún esposa del heredero al trono que ha dejado en entredicho la credibilidad de Panorama, de Bashir y de la mismísima BBC.



Y ahora Khan afirma que el entrevistador Martin Bashir "explotó" a Diana.



El motivo por el que Hasnat Khan decidió hablar ahora es porque, según confesó al diario británico, hace unos días recibió una llamada de una persona que le conoce tanto a él como a Bashir.



"Me llamó por teléfono y me dijo que conocía a Martin Bashir y que éste se encontraba bajo mucho estrés. Dijo que era un hombre decente, pero que estaba muy deprimido y que tenía que pedirme el favor de hablar con él". Lejos de defender al periodista, ha destapado todos los aspectos negativos que recuerda de él.

Se volvió paranoica

Pocas semanas después de que Khan conociera a la princesa, ésta le dijo que había conseguido un "topo" que le estaba pasando información de Palacio. Se refería a Bashir.



Desde entonces, Khan notó un cambio en Diana, quien creía que la escuchaban por teléfono o que habían manipulado los frenos de su coche.



"Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba. Era un hombre inteligente".



La aparición de Bashir en la vida de la Princesa Diana coincide más o menos en el tiempo con la de Khan.



El cirujano recuerda el día que conoció al periodista, en un pub rural en el que se encontraron los tres a petición de Lady Di.



El entonces novio de Diana aseguró que se quedó asombrado y también muy ofendido ante las preguntas del periodista.



"Casi desde el primer momento comenzó a hacerme preguntas muy personales y muy directas sobre Diana y nuestra relación. Me enfadé. Fue impertinente por parte de este hombre al que no conocía que nos hablara así", destacó.



Después de aquel encuentro, él le manifestó sus malos augurios sobre el periodista.



"Le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar sus relaciones".



Sin embargo, ella siguió adelante y grabó la polémica entrevista. Cuando Khan la vio en televisión no daba crédito.



"Diana me preguntó qué pensaba. Sentí que había sido un gran error y le dije que era terrible".



Tras la emisión, Khan le preguntó a Diana cuál sería a partir de entonces la posición de los miembros de la realeza.



"Ella fue absolutamente clara y dijo que les pedirían (a ella y a Carlos) que se divorciaran. Así fue, para felicidad de Lady Di, ya que era lo que quería".

Sus hijos eran lo más importante

El divorcio fue inmediato. La relación de la princesa con Bashir terminó de manera repentina, según precisó Hasnat al diario británico.



Diana le dijo que ya no estaba en contacto con él.



"Le pregunté por qué y ella dijo que por Guillermo. Podría creerlo, porque los niños eran fundamentales en todo lo que ella hacía".



Khan coincidió con Guillermo y Enrique en varias ocasiones durante su relación de dos años con la Princesa Diana.



"Guillermo odiaba la entrevista de Panorama y le dijo a su madre que había cometido un error que le había molestado mucho. Fue muy directo y dijo: 'Mamá, Bashir no es una buena persona'".



Ciertamente, el Príncipe Guillermo es el único de la familia real que se ha pronunciado acerca de las investigaciones iniciadas en la BBC sobre si Lady Di fue coaccionada para realizar la entrevista.



"Es un paso en la dirección correcta", dijo el pasado noviembre.



Hasnat Khan, a quien los amigos de la princesa han descrito siempre como "el verdadero amor de su vida", es un hombre que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano.



Tras su muerte, sólo habló en una ocasión en una entrevista concedida a Sunday Telegraph en 2008, cuando reveló que todavía tenía pesadillas con su muerte, ocurrida 11 años antes.



El cirujano, que dejó Reino Unido en 2007, rompe de nuevo su silencio en defensa de la memoria de quien fue su gran amor.

