Ron DeSantis, gobernador de Florida, sufre accidente automovilístico

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sufrió un accidente automovilístico el martes mientras viajaba a eventos de su campaña presidencial en Tennessee, pero no resultó herido.

El tránsito se frenó y cuatro automóviles de la caravana chocaron, informó la policía de Chattanooga, Tennessee, a la emisora WTVC-TV. Un miembro del personal sufrió heridas leves, indicó la policía.