Ron DeSantis propone bloquear puertos mexicanos con militares

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso este lunes usar a la Armada y a la Guardia Costera de Estados Unidos para bloquear la entrada a puertos mexicanos de buques transportadores de precursores químicos necesarios para la producción ilegal de fentanilo.

Al dar a conocer su plan para lidiar con la migración indocumentada y el narcotráfico a través de la frontera con México, el también aspirante a la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca en 2024 dijo que EU debe detener el abasto de precursores químicos procedentes de China que nutre a los cárteles.

Considerado el principal retador del ex Presidente Donald Trump en la competencia por la nominación presidencial republicana, DeSantis consideró hoy inaceptable las muertes por sobredosis por fentanilo en EU y que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sumaron 75 mil en 2002.

Desde al menos 2019, la Administración por el Control de Drogas de EU (DEA) considera que México es el principal origen del fentanilo que ingresa ilegalmente a EU y señala que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los principales fabricantes ilegales de dicho opioide sintético.

Haciendo eco de polémicas propuestas de congresistas y Senadores del Partido Republicano, el plan de DeSantis publicado hoy asegura que de ganar la Casa Blanca en 2024 el Gobernador no descartaría lanzar operaciones unilaterales de fuerzas estadounidenses contra los cárteles del narcotráfico en México.

