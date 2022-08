La principal agencia de la contrainteligencia rusa culpó el lunes a las agencias de espionaje ucranianas por el asesinato de una nacionalista rusa que era hija de un ideólogo importante, calificado por algunos en Occidente como “el cerebro de Putin”.

Darya Dugina de 29 años e hija de Alexander Dugin, un filósofo, escritor y teórico político— murió al estallar un explosivo colocado en su camioneta mientras conducía el sábado por la noche.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) sostuvo que el asesinato de Dugina fue “fraguado y perpetrado por los servicios especiales ucranianos”.

El asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, negó el domingo cualquier participación de Ucrania en el asesinato.

En la declaración del lunes, el FSB sostuvo que el asesinato fue perpetrado por una ciudadana ucraniana que luego salió del país rumbo a Estonia.

Aseveró que la mujer, a la que identificó como Natalya Vovk, llegó a Rusia en julio con su hija de 12 años y alquiló un apartamento en el edificio donde vivía Dugina para poder seguirla de cerca. Vovk y su hija, añadió el FSB, asistieron a un festival nacionalista al que también asistieron Alexander Dugin y su hija, poco antes del atentado.

Ru-propaganda lives in a fictional world: 🇺🇦 woman and her 12-year-old child were "assigned" responsible for blowing up the car of propagandist Dugina. Surprisingly, they did not find the "Estonian visa" on the spot. Vipers in 🇷🇺 special services started an intraspecies fight.