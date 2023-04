Rusia acusa a Ucrania de la muerte de bloguero ruso, Vladlen Tatarsky

Las autoridades rusas acusaron a los servicios de seguridad ucranianos de planear el ataque que mató a un conocido bloguero militar que apoyaba con fervor la guerra en Ucrania y detuvieron a una mujer acusada de participar en el ataque.

Las autoridades ucranianas no respondieron directamente a la acusación, aunque el presidente, Volodymyr Zelenskyy, dijo que no pensaba en los sucesos en Rusia y un miembro destacado del gobierno describió antes la explosión como parte de disputas internas en Rusia.

Vladlen Tatarsky, de 40 años, murió el domingo cuando lideraba una charla en una cafetería a la orilla del Río Neva, en el corazón histórico de San Petersburgo, según la policía. Unas 30 personas resultaron heridas en la explosión y 10 seguían graves, según las autoridades.

Los investigadores creen que la bomba estaba oculta en una estatuilla del bloguero que la sospechosa le había dado como obsequio justo antes de la explosión. Un video mostraba a Tatarsky bromeando sobre el busto y poniéndolo sobre la mesa a su lado justo antes de la explosión.

Las autoridades rusas anunciaron el lunes la detención de Darya Trepova, que aparecía en el video entregando la estatuilla a Tatarsky. Trepova, una residente en San Petersburgo de 26 años, había sido detenida el año pasado por participar en marchas contra la guerra.

Según medios rusos, Trepova dijo a los investigadores que la habían utilizado como mensajera para llevar el dispositivo explosivo, pero no sabía lo que había escondido en el busto.

Tatarsky, whose real name was Maxim Fomin, died as he was leading a discussion at a café in Russia’s second city on Sunday.



Russia's Investigative Committee say they have arrested 26-year-old Daria Trepova (pictured below) over the death pic.twitter.com/8LPFZ3CPhN