Rusia afirma haber recuperado bastión clave en frontera con Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que, este sábado 19 de abril, las fuerzas rusas tomaron el control de una localidad estratégica en la región fronteriza de Kursk.

Se trata de Oleshnya, uno de los últimos bastiones donde aún operaban tropas ucranianas.

“Unidades del grupo militar 'Norte' han liberado la localidad de Oleshnya, en la región de Kursk, durante operaciones ofensivas activas”, señaló el ministerio en un comunicado oficial.

Sin embargo, la agencia Associated Press no ha podido verificar de forma independiente esta información, y por el momento no hay comentarios por parte de las autoridades ucranianas.

Los combates continúan en la aldea de Gornal, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de Oleshnya. De acuerdo con la agencia estatal rusa TASS, las fuerzas rusas siguen intentando desalojar a las tropas ucranianas de la zona.

“El ejército ruso aún no ha expulsado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Gornal (...) para liberar por completo la región de Kursk. Se están llevando a cabo intensos combates en el asentamiento”, indicaron fuentes de seguridad rusas citadas por TASS.

El avance ruso en la región representa un duro golpe para Kiev. La presencia ucraniana en Kursk había sido vista como una importante carta de presión en el conflicto, tras una incursión sorpresa el año pasado. Ahora, con el control de gran parte del territorio en manos rusas y con el apoyo de soldados norcoreanos, Moscú parece haber neutralizado ese frente.

Mientras tanto, los ataques aéreos no cesan. En la madrugada de este sábado, la Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó una nueva oleada con 87 drones, entre explosivos y señuelos. De ellos, 33 fueron interceptados y 36 se perdieron, aparentemente debido a interferencias electrónicas.

Los ataques causaron daños en instalaciones agrícolas en la región de Odesa e incendiaron áreas de la región de Sumy, según reportes del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Afortunadamente, los incendios fueron controlados y no se reportaron víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos derribaron dos drones ucranianos durante la misma madrugada.

Con información de AP