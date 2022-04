Rusia ataca con misiles a Ucrania durante la visita de la ONU

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres fue testigo del ataque que vivió Ucrania, pues Rusia envió dos misiles que impactaron en Kiev, mientras el integrante del organismo internacional realizaba una visita.

Por otro lado el asesor del presidente de Ucrania, Mijailo Podoliak destacó que el ataque tuvo lugar durante la visita del secretario general de la ONU.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?