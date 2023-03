La Casa Blanca dijo el jueves que tiene nueva evidencia de que Rusia está mirando nuevamente hacia Corea del Norte en busca de armas para la guerra en Ucrania, esta vez en un acuerdo que proporcionaría a Pyongyang alimentos y otros productos necesarios a cambio.

Se trata de la última acusación de que Rusia, desesperada por obtener armamento y restringida por sanciones y controles de exportación, está recurriendo a naciones “forajidas" para que la ayuden a continuar con la guerra de 13 meses.

