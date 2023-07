Rusia congeló acuerdo que permitía exportar grano ucraniano por el Mar Negro

Rusia suspendió este lunes su participación en un acuerdo que permitía a Ucrania exportar cereales por mar a naciones en Asia, África y Medio Oriente.

Naciones donde el hambre es una creciente amenaza y los altos precios de los alimentos han llevado a más gente a condiciones de pobreza.

Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, informó que la Iniciativa denominada “Granos del Mar Negro” quedaría suspendida hasta que se cumplan las demandas para la exportación de alimentos y fertilizantes rusos al resto del mundo.

El funcionario declaró "Cuando se aplique la parte del acuerdo del Mar Negro que atañe a Rusia, Rusia regresará de inmediato a la implementación del acuerdo".

Los rusos se han quejado de que las restricciones a los embarques y a los seguros han dificultado sus exportaciones agrícolas, pese a que desde 2022 ha vendido cantidades récord de trigo.

El acuerdo de cereales proporcionaba garantías de que los barcos que ingresaran o salieran de los puertos ucranianos no serían objeto de ataques, mientras que un pacto por separado facilitaba el movimiento de alimentos y fertilizantes rusos.

Por otra parte las sanciones de Occidente no se aplican a los envíos agrícolas de Moscú, pero algunas empresas podrían ser precavidas sobre hacer negocios con Rusia.

La suspensión representa la conclusión de un acuerdo mediado el año pasado por la ONU y Turquía para permitir que los alimentos salieran de la región del Mar Negro después de que la invasión de Rusia a su vecino empeorara una crisis global de alimentos preexistente.

Al acuerdo se le atribuyó haber ayudado a disminuir los crecientes precios del trigo, el aceite vegetal y otros productos alimenticios a nivel mundial.

Ucrania y Rusia son importantes productores de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos asequibles de los que dependen algunos países en desarrollo.

El anuncio de la suspensión provocó que los precios del trigo aumentaran casi 3% en el mercado bursátil de Chicago, a 6,81 dólares por fanega, un precio cerca de la mitad de su pico del 2022.

Volodymyr Zelenskyy presidente de Ucrania indicó que quería mantener con vida la iniciativa, incluso sin las garantías de seguridad de Rusia para las embarcaciones.

El mandatario declaró "No tenemos miedo", agregando que las empresas navieras le dijeron que "todos están listos para seguir abasteciendo granos" si Ucrania y Turquía estaban de acuerdo.

La iniciativa ha permitido que tres puertos ucranianos exporten 32,9 millones de toneladas de grano y otros alimentos al mundo, según el Centro de Coordinación en Estambul.

Datos de la organización señalan que el 57% del grano ucraniano fue a parar a naciones en vías de desarrollo, siendo China el destino principal, con casi el 25% de los alimentos.

António Guterres, secretario general de la ONU, mencionó que el final del pacto resultará en el sufrimiento de más seres humanos, pero que su organismo seguiría trabajando para garantizar el flujo de suministros desde Ucrania y Rusia.

El acuerdo había sido renovado por 60 días en mayo, pero la cantidad de cereal enviado y el número de barcos que salen de Ucrania se han desplomado en los últimos meses, se acusó a Rusia de limitar la incorporación de embarcaciones al mecanismo desde el 27 de junio.

Russia suspending participation in the Black Sea Grain Initiative will worsen food insecurity and harm millions of vulnerable people around the world. The Initiative has helped bring down food prices, which spiked as a result of Russia’s brutal, unprovoked invasion of Ukraine.