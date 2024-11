Rusia continuará probando su misil hipersónico Oreshnik en combate

Vladimir Putin afirmó que Rusia continuará probando su nuevo misil hipersónico Oreshnik en combate, y que ya dispone de un stock listo para ser utilizado.

Mientras tanto, Ucrania informó que está desarrollando sistemas aéreos destinados a contrarrestar esta nueva amenaza.

El mandatario ruso, de 72 años, hizo estas declaraciones un día después de que Rusia lanzara por primera vez el Oreshnik, un misil de alcance intermedio contra Ucrania.

Putin justificó el ataque como una respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos estadounidenses y misiles de crucero británicos por parte de Ucrania, los cuales han sido utilizados en sus ofensivas contra Rusia.

