"Rusia debió bombardear RU en funeral de Isabel II", Tv de Moscú

Una presentadora de televisión rusa provocó una gran polémica cuando dijo que Rusia debió bombardear Reino Unido con armas nucleares durante el funeral de la reina Isabel II, el pasado lunes.

Olga Skabeyeva, conocida como la "muñeca de hierro" del presidente ruso, Vladimir Putin, estaba en su programa de televisión, en horario de máxima audiencia, con Andrey Gurulev, general retirado ruso y actual diputado.

Gurulev aludió a las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien advirtió a Putin contra el uso de armas químicas.

More threats from Olga Skabeyeva today:



"Washington is well aware that if the Pentagon supplies Ukraine with ATACMS missiles with a range of up to 300km, Russia has every right to defend itself. That's to say, to strike Poland or the US's Ramstein base in Germany, for example." pic.twitter.com/8hljf4ig6L