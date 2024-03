Rusia intensifica ataques: Kiev sufre tercer bombardeo en cinco días

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad con el tercer ataque en cinco días lanzado por Rusia contra la capital ucraniana el pasado lunes. Además de Kiev, otras regiones también fueron blanco de los misiles rusos, en medio de una escalada de la ofensiva mientras la línea del frente parece mantenerse estática.

El Servicio de Rescate de Ucrania reportó que nueve personas resultaron heridas en el ataque matutino en Kiev.

El distrito de Pecherskyi sufrió graves daños, mientras que otros sectores también fueron afectados por los escombros de los misiles, incluyendo el gimnasio de una universidad local, según informó la Policía Nacional de Ucrania.

Rusia lanzó dos misiles balísticos contra Kiev desde Crimea en el ataque a plena luz del día, pero ambos fueron interceptados sobre la ciudad, indicó Serhii Popko, responsable de la administración militar de la ciudad de Kiev.

Horas más tarde, medios de comunicación ucranianos informaron de al menos dos explosiones en la ciudad de Odesa, en el sur del país, ya que otras regiones de Ucrania también fueron blanco de los misiles rusos. De momento no hubo informes de víctimas o daños en esa zona.

El jueves, Rusia lanzó ataques contra Kiev por primera vez en seis semanas, disparando más de una veintena de misiles antes del amanecer. Rusia lanzó otra ofensiva a gran escala contra el sector energético ucraniano el viernes, asegurando que fue en respuesta a los atentados recientes en territorio ruso.

Días de intensos ataques de artillería ucraniana contra la región fronteriza rusa de Bélgorod obligaron a las autoridades rusas a anunciar planes para evacuar a unos 9.000 niños de la zona.

El ataque se produjo tres días después de un atentado en una sala de conciertos a las afueras de Moscú en el que más de 130 personas fueron asesinadas. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha intentado vincular el ataque con Ucrania, a pesar de que una filial del grupo Estado Islámico se atribuyó su autoría.

Putin podría utilizar el ataque en Moscú para reforzar el apoyo a la guerra y como pretexto para escalar su ofensiva contra Ucrania, según analistas.

El mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy hizo un nuevo llamado a sus aliados de Occidente para que proporcionen más sistemas antiaéreos para protegerse de los incesantes ataques.

“Nunca nos cansamos de repetir que Ucrania necesita más sistemas de defensa aérea”, declaró. “Esto es por la seguridad de nuestras ciudades y para salvar vidas humanas”.

Putin spoke to himself again today, which was broadcast on television. Again, he accused Ukraine. Sick, cynical creature.



In his mind, everyone is a terrorist except himself, despite the fact that he has been fed terror for two decades.



Putin is the largest window for terror.… pic.twitter.com/JBHuAnuvcM