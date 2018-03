¿Necesitas dinero? En Moscú llueven lingotes de oro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el despegue de un avión ruso en el aeropuerto de la ciudad de Yakutsk, la escotilla se abrió accidentalmente tirando gran parte de la mercancía que llevaba, esparciendo al menos tres toneladas de oro por la pista.

Las autoridades investigan el incidente ocurrido en el aeropuerto de la ciudad de Yakutsk, en el extremo oriental del país, según la agencia de noticias Tass.

Un avión An-12 operado por la aerolínea Nimbus despegó de Krasnoyarsk cargado con 9.3 toneladas de oro y otros metales preciosos, según un comunicado del Comité de Investigación citado por Tass. Los problemas en el tirador de la puerta hicieron que esta se abriera arrojando parte de la mercancía según agencias rusas, publicó Milenio..

Las autoridades aeroportuarias han explicado a la agencia TASS que el hecho se produjo después de que el flujo del aire arrancara una pieza de la compuerta de carga del avión durante la maniobra de despegue. Además, medios locales reportan que el accidente también fue el resultado de una fijación incorrecta de la carga en el interior de la aeronave. Afortunadamente, nadie resultó herido en el suceso.

Las autoridades recuperaron 172 lingotes de oro con un peso total de 3.4 toneladas, dijeron funcionarios del Ministerio del Interior mencionados por Tass.

El incidente se saldó sin heridos. En las imágenes publicadas en medios sociales podían verse los lingotes de oro esparcidos por la pista.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is