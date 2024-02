Rusia: muere en prisión Alexei Navalny, líder opositor de Putin

Alexei Navalny, conocido por ser un líder opositor del presidente de Rusia, Vladímir Putin, murió este viernes en prisión a los 47 años, así lo reveló el servicio penitenciario federal ruso.

De acuerdo con un comunicado del Servicio Penitenciario Federal, Navalny no se encontraba bien después de dar un paseo este viernes, terminando por perder el conocimiento poco después.

Una ambulancia acudió a la prisión de ‘regimen especial’ en Kharp donde cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo, pero pese a los intentos por reanimarlo, Alexei Navalny perdió la vida tras las rejas.

La vocera oficial de Navalny, Kira Yarmysh, informó a través de la plataforma X (antes Teitter) que su equipo no tenía confirmación de la muerte de Navalny, pero que pronto darían a conocer más.

The Federal Penitentiary Service of Russia in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is spreading the news of Alexey Navalny's death in IK-3. We have no confirmation of this yet. Alexey's lawyer is currently on his way to Kharp. As soon as we have some information, we will report on…