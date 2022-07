Rusia impuso una multa de casi 365 millones de dólares (21,100 millones de rublos) a Google por no eliminar videos de YouTube que van en contra de las leyes del país.

En un comunicado de prensa, el regulador de comunicaciones ruso, Roskomnadzor, afirma que YouTube no siguió las órdenes de eliminar "contenido prohibido", que incluye videos que "promuevan el extremismo y el terrorismo", así como información supuestamente falsa sobre la guerra en Ucrania.

Russia’s federal censor has issued yet another warning to YouTube, citing its censorship of “independent Russian media outlets” like … the state-run Sputnik, Channel One, Rossiya 24, RIA Novosti. They even include Zvezda! The Defense Ministry’s TV station!! @roscomnadzor, LOL! pic.twitter.com/zHkRw4jn5b