Rusia presenta y envía al océano su buque con misil hipersónico ‘Zircon’

Este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin ha enviado un buque armado con el misil hipersónico ‘Zircon’, el cual se encargará de patrullar el océano ante la tensión que mantiene contra Ucrania.

Representantes de Moscú, han descrito esta nueva potencia como un arma capaz de penetrar cualquier defensa antimisiles al volar nueve veces más rápido que la velocidad del sonido, con un alcance de más de 1.000 kilómetros (más de 620 millas), permitiendo alcanzal cualquier blanco enemigo.

El Zircon ha sido creado para su instalación en cruceros, fragatas y submarinos, y podría ser utilizado contra buques enemigos y blancos en tierra, pues es uno de varios misiles hipersónicos desarrollados por Rusia.

#Putin deploys Admiral Gorshkov on combat mission, armed with Zircon hypersonic missiles, it's a message to NATO that its support in #Ukraine is frustrating Kremlin. Russia will maximise its strike against Ukraine , NATO officers in Ukraine now legitimate target (1/4) https://t.co/sXxW0x42Nt pic.twitter.com/6LF1pBmtKy