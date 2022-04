Rusia prohíbe entrada a Boris Johnson tras visitar Ucrania

Este sábado, Rusia prohibió la entrada al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson luego de su visita y ayuda al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, asimismo se anunció que varios políticos de su Gabinete estarán vetados del país.

De acuerdo con la información de medios nacionales, el Kremlin apuntó que el primer ministro británico es “el participante más activo en la carrera por se antirruso”.

Cabe señalar que este “castigo” se implementó tras las acciones hostiles sin precedente del gobierno británico, en especial las sanciones contra altos funcionarios rusos.

Los funcionarios del Reino Unidos que no podrán entrar a Rusia serán:

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson anunció que su país enviará ayuda militar, vehículos blindados y misiles financiera a Ucrania, para defenderse de los ataques del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El pasado sábado, Johnson compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, que se encuentra en Ucrania para demostrar el apoyo de Reino Unido al país gobernado por Volodimir Zelensky.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V