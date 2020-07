Ligan a un gobernador de Rusia con varios crímenes (Video)

Moscú.- Varias personas protestaron el domingo en una ciudad del extremo oriente de Rusia, en contra del arresto de su gobernador quien ha sido acusado de estar involucrado en varios asesinatos.

Las protestas sucedieron por segundo día en Khabarovsk, una ciudad a 6.100 kilómetros (3.800 millas) al este de Moscú.

People are shouting "Putin resign!" at a spontaneous protest in Khabarovsk against the arrest of the region's governor. https://t.co/yHTqtQlyaP

La concentración fue algo menor que la inmensa concentración del sábado, en que participaron unas 35.000 personas, aunque la oficina local del líder opositor Alexei Navalny estimó que no hubo más de 2.000.

El gobernador Serguei Furgal fue arrestado el jueves y trasladado a Moscú donde fue interrogado y recibió órdenes de quedar detenido por dos meses.

Protests in Khabarovsk region, Far East of Russia in support of governor Sergey Furgal who was arrested earlier this week on suspicion of ordering multiple murders. Thousands of people are out on the streets of Khabarovsk, Komsomolsk on Amur, Bikin and Amursk pic.twitter.com/MkhXLED66M