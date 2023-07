Rusia toma el control de activos de Danone y Carlsberg

El estado ruso tomó el control de los activos locales del grupo agroalimentario francés Danone y de la cervecera danesa Carlsberg, que habían anunciado su intención de salir de Rusia tras el inicio de la ofensiva en Ucrania, según un decreto publicado el domingo.

El decreto, firmado por el presidente Vladimir Putin, indica que el Estado asumió "provisoriamente" la custodia del 98.5% de las acciones de la cervecera rusa Baltika, perteneciente a Carlsberg, y de decenas de miles de acciones de las filiales rusas de Danone.

Carlsberg había anunciado a fines de junio que había encontrado un comprador, al que no identificó, de sus actividades en Rusia, más de un año después de anunciar su retirada del país a causa de la intervención militar en Ucrania.

El grupo había anunciado a fines de marzo de 2022 la puesta en venta de sus importantes actividades en Rusia, donde tenía una plantilla de 8 mil 400 empleados y poseía desde 2000 la marca Baltika.

En un comunicado, recordó que el 14 de octubre del pasado año, a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y de la consiguiente salida masiva de las compañías occidentales de Rusia, Danone lanzó un proceso para transferir el control de su actividad allí y, sobre todo, que ese proceso "progresaba de forma conforme al calendario previsto", una forma indirecta de decir que las cosas avanzaban favorablemente con ese objetivo y que el decreto presidencial de Putin vino a trastocarlas.

