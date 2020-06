Tribunal ruso da 16 años de cárcel a un exmarine de EU por espionaje

Moscú.- Un tribunal ruso condenó el lunes a un ejecutivo estadounidense de seguridad corporativa a 16 años de prisión por espionaje, después de un juicio cerrado que el gobierno de Estados Unidos denunció como una “burla de la justicia”, y dijo furioso que la forma en que ha sido tratado en la cárcel es “horroroso”.

Paul Whelan, un ex infante de Marina, ha insistido en su inocencia, diciendo que fue víctima de un montaje cuando fue arrestado en Moscú en diciembre de 2018 mientras visitaba Rusia para asistir a la boda de un amigo.

Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paul’s treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release.