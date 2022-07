Rusia y Ucrania firmaron el viernes acuerdos por separado con Turquía y las Naciones Unidas, mediante los cuales se despeja el camino para la exportación de millones de toneladas de cereales ucranianos, que se necesitan desesperadamente, así como de cereales y fertilizantes rusos, lo que supone el fin de un enfrentamiento que había amenazado la seguridad alimentaria en todo el mundo. El conflicto bélico disparó los precios del trigo y otros cereales.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, firmaron los acuerdos separados con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar. A la ceremonia en Estambul asistió personalmente el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

#UPDATE In their first major deal after nearly five months of fighting, Russian and Ukrainian delegations signed individual agreements with Ankara and the UN in the wake of several rounds of laborious negotiations.

➡️ https://t.co/wPteZgO7Pl pic.twitter.com/BmwePHIFOj