Reunión entre Rusia y Ucrania finaliza con acuerdo para otro diálogo

Este lunes, una asediada Ucrania se esforzó para consolidar su vínculo con los países de Occidente pidiendo su ingreso a la Unión Europea, mientras la primera ronda de conversaciones entre los ucranianos y los rusos dirigida a poner fin a la guerra concluyó sin ningún pacto, pero con una segunda reunión acordada.

Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, publicó fotografías donde aparece firmando la solicitud para ingresar a la UE, una acción en gran medida simbólica que podría tardar años en volverse realidad y que probablemente no le agradará al presidente ruso Vladimir Putin, quien acusa a los países de Occidente de intentar atraer a Ucrania a su órbita.

President @ZelenskyyUA signed #EU membership application for #Ukraine. This is the choice of 🇺🇦 and Ukrainian people. We more than deserve it. pic.twitter.com/FRhLTfyjvJ