Rusia vs. Ucrania: continúan los combates; dron alcanza arsenal en Crimea

Un dron ucraniano alcanzó un depósito de municiones en el centro de Crimea en la mañana de este sábado y provocó una explosión, menos de una semana después de que el ataque a un puente crucial que une la península a Rusia hizo que Moscú abandonara un acuerdo de exportación de granos y atacara los puertos de mar de Ucrania con drones y misiles.

Serguei Aksyonov, el jefe designado por el Kremlin del territorio que Moscú arrebató ilegalmente a Ucrania en 2014, dijo en un mensaje por Telegram que no había informes inmediatos de bajas, pero que las autoridades evacuaban a los civiles en cinco kilómetros (tres millas) a la redonda.

El servicio de prensa del ejército ucraniano dijo que destruyó un depósito de crudo y depósitos de armas en la zona de Krasnohvardiiske, sin aclarar qué armas usó.

El ataque al depósito se produjo menos de una semana después de un ataque ucraniano al crucial puente Kerch que une a Crimea con Rusia el lunes, el que causó la muerte de dos personas y dejó colgando un gran tramo de la vía.

Ese mismo día, Moscú puso fin al acuerdo que permitía la exportación de trigo ucraniano a través del Mar Negro y luego atacó los puertos de mar con drones y misiles, jurando tomar “represalias” por el ataque al puente, una vía vital de abastecimiento de las fuerzas rusas en Ucrania.

Por otra parte, ataques rusos contra 11 regiones de Ucrania durante la noche se cobraron la vida de al menos ocho civiles y causaron varios heridos, dijeron las autoridades el sábado, mientras continuaban los encarnizados combates en la ofensiva ucraniana para expulsar a las tropas del Kremlin de los territorios ocupados.

La fiscalía de la región oriental de Donetsk reportó que al menos cuatro personas, entre las que había un matrimonio, fallecieron en un bombardeo el viernes en la noche en el asentamiento Niu-York, al sur de la ciudad de Bájmut, donde se libró la batalla más larga y sangrienta de la guerra hasta que cayó en manos de Moscú en mayo. Otros tres residentes de Niu-York fueron hospitalizados.

También el sábado en la mañana, el Ministerio de Interior ucraniano dijo que dos civiles fallecieron por los ataques rusos en Kostiantynivka, una ciudad de la provincia de Donetsk. En una publicación en su canal oficial de Telegram, el ministerio apuntó que otro civil resultó herido en el mismo incidente, que destruyó 20 viviendas privadas, autos y un gasoducto.

In the last 2 days, russians dropped powerful FAB bombs at Ukrainian New York, killing 4 and injuring 3 residents; shelled with artillery the village of Druzhba, murdering kids aged 9 and 16; fired at Kostiantynivka w Grads, 2 were killed. But obviously the warmonger is Ukraine pic.twitter.com/0fvWmWWaTB