Rusia vs Ucrania: Zelenskyy niega ataque con drones contra el Kremlin

Rusia afirmó el miércoles haber frustrado un ataque con drones contra el Kremlin, calificándolo de un fracasado atentado contra el presidente Vladímir Putin y prometiendo represalias por lo que calificó como un acto “terrorista”. El presidente ucraniano rechazó las acusaciones, afirmando: “Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú”.

Putin no estaba en el Kremlin en ese momento, sino en su residencia en Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, informó su vocero Dmitry Peskov a la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti.

No hubo confirmación independiente del supuesto ataque. Las autoridades rusas dijeron que ocurrió durante la noche, pero no ofrecieron evidencia alguna. Tampoco explicaron por qué les demoró más de 12 horas reportar el incidente.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien estaba en una visita no anunciada a Helsinki para conversaciones con líderes de países nórdicos, negó que Ucrania haya estado involucrada.

Poco antes, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que Ucrania no tenía "nada que ver con ningún ataque con drones contra el Kremlin”. Añadió que Rusia solo estaba “tratando de justificar ataques masivos contra ciudades ucranianas, contra la población civil, contra la infraestructura” en los próximos días.

Las denuncias rusas inmediatamente provocaron llamados de los sectores nacionalistas rusos para perpetrar asesinatos de líderes ucranianos.

Un ataque contra el Kremlin sería una escalada significativa de la guerra, que lleva ya 14 meses, y mostraría que Ucrania es capaz de llevar el conflicto al corazón mismo del poder ruso.

Video of the second drone strike on the Kremlin



16 minutes elapsed between the strikes of the two UAVs. pic.twitter.com/kawTNtxPVx