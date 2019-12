Sacerdote da la "bendición" con gasolina y asesina a seis personas

Agencia

MÉXICO.- Un sacerdote provocó el fallecimiento de al menos seis personas, entre ellas dos niños, luego de que confundiera gasolina con agua bendita, mientras realizaba una ceremonia de sanación en la iglesia.

El trágico acontecimiento tuvo lugar en la comunidad llamada Lagos, en Nigeria.

De acuerdo con los informes, el cura arrojó gasolina de un barril sobre un feligrés, y debido a que otro de los creyentes que estaba cerca sostenía una vela encendida, ambas víctimas quedaron envueltas en llamas, indica el portal de noticias Tribuna.

El fuego propició que un oleoducto explotara, por lo que otras cinco personas fallecieron, además del hombre sobre el que se roció el combustible.

El párroco fue trasladado de emergencia al hospital donde se le reporta como grave, debido a las quemaduras que sufrió.

