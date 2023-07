Salones de belleza: un último respiro de libertad para las mujeres afganas

La triste y desgarradora noticia del cierre de los salones de belleza en Afganistán, provocó que la mayoría de mujeres perdieran lo que consideraban, un último respiro de la ‘libertad’ que gozaban.

Tras la toma del poder por parte del Talibán, a las mujeres se les prohibió aparecer en público en ciertos espacios. De acuerdo con la BBC, ahora al menos 60 mil mujeres que trabajaban en el mercado de la cosmetología, perderán sus trabajos; siendo la mayoría el soporte de sus familias.

Los incontables ataques con bombas, dejaron a muchas con cicatrices que terminó por hacerlas perder su confianza, algunas se miraban al espejo y no se sentían bellas.

Las muy contadas salidas al salón de belleza, servían para las mujeres como un espacio para desahogarse.

De acuerdo con la BBC, una joven de 27 años sufrió varias quemaduras en su cara a causa de una explosión, causando inconformidad con su rostro.

‘No aguantaba verme el rostro. Me veía fea’, dice con voz temblorosa.