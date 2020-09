Sancionan a fiscal de corte internacional por investigar a EEUU y sus aliados

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones contra la principal fiscal de la Corte Penal Internacional y contra uno de sus asistentes por continuar investigando acusaciones de crímenes de guerra cometidos por estadounidenses. Las sanciones fueron condenadas de inmediato por el tribunal, la ONU y defensores de los derechos humanos.

El secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo anunció la medida como parte de la respuesta del gobierno contra el tribunal, afincado en La Haya, por investigar a Estados Unidos y sus aliados. Las sanciones incluyen una congelación de bienes en Estados Unidos o sujetos a las leyes estadounidenses, y penalizan a la fiscal Fatou Bensouda y al jefe de jurisdicción de la corte, Phakiso Mochochoko.

Dijo que la corte, de la que Estados Unidos nunca ha sido parte, era “una institución completamente corrupta y descompuesta”.

Today's designations make clear that the United States will not tolerate the @IntlCrimCourt's reckless targeting of U.S. personnel. America's commitment to real justice and accountability remains unwavering.