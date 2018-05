¡Fuego, fuego! Incendio consume dos edificios en Brasil

Agencia

Brasil.- Este martes se declaró en el centro de Sao Paulo un incendio que afectó a dos edificios, uno de los cuales se derrumbó parcialmente, informa el portal Globo.

De acuerdo con el portal de noticias RT, algunos medios apuntan que podría haber residentes en uno de los edificios. Según el diario Folha, las autoridades confirman la muerte de una persona en el incendio, mientras otras tres se encuentran desaparecidas.

El edificio que se derrumbó era la antigua sede de la Policía federal, precisa la fuente.

En las labores de extinción del fuego se hallan involucrados 57 camiones de bomberos, señala el diario local Estado. La carretera y la zona cercana al foco del incendio han sido cerradas. Los residentes de un hotel cercano han sido evacuados, informa el portal Folha.

En esta grabación, captada por los testigos del fuego, se puede apreciar el momento exacto del derrumbe.

Momento que o prédio desaba no Largo do Paissandu, em São Paulo pic.twitter.com/XjKPnJOhT2

Gente, assustadoras essas imagens do incêndio e do desabamento no Largo Paissandu em São Paulo. Torcendo que não haja vítimas! pic.twitter.com/6np1YvegQz

An entire building just collapsed in the city center of São Paulo. pic.twitter.com/OJ04vXK4Ex