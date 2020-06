Se forma la tormenta tropical “Dolly”, ¿llegará a territorio mexicano?

Miami.- La tormenta tropical Dolly se formó el martes en el norte del océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de casi 75 kilómetros por hora, El campo de viento se ha contraído y por eso Dolly ya no es un sistema subtropical.

Su vórtice estaba a unos 1.065 kilómetros al suroeste de Cape Race, Terranova, y se movía de este a noreste a 20 kilómetros por hora. Dolly es la cuarta tormenta tropical de 2020 en la cuenca atlántica.

Según el pronóstico del NHC, Dolly girará hacia el noreste con un aumento de la velocidad esta noche o el miércoles, y a medida que llegue a aguas más frías, se irá debilitando; se espera que para el miércoles se convierta en un sistema postropical.

Tropical Storm #Dolly Advisory 5: Dolly Forms Over the North Atlantic. Still Expected to Become Post-Tropical On Wednesday. https://t.co/VqHn0u1vgc